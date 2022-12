Cane scomparso: i proprietari offrono ricompensa a chi lo troverà

L'appello sui social. Il cane è scomparso dalla zona San Magno

Il legame tra umano e animale è qualcosa che non si può spiegare e che può capire solo chi lo ha potuto provare. Per questo è comprensibile il dispiacere del collega Fabio Luccioli, direttore de “La Gazzetta di Foligno“, che ha perso il suo Galileo, labrador di 10 mesi, ormai da cinque giorni.

L’appello social

Dopo il primo appello sui social, Luccioli è tornato alla carica con un altro post ieri, giovedì 1 dicembre: “Sono passati 4 giorni ma ancora non abbiamo notizie di Galileo, il nostro Labrador di 10 mesi. Siamo molto affezionati a lui e, per questo, offriamo una ricompensa a chi riuscirà a trovarlo! Nel frattempo ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando per cercarlo, chi ha condiviso il post, chi ci ha contattato per avere notizie o per farci sentire la propria vicinanza Ps: É scomparso domenica 27 novembre zona San Magno Non smettiamo di cercarlo! Se avete notizie potete contattare il 3402341983. Grazie a tutti“.