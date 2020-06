Cane nel fiume, salvato dai vigili del fuoco: ora l'animale cerca casa

Soccorso ad un cane, salvato dai vigili del fuoco di Foligno, intervenuti nella zona di Bevagna per salvare l’animale finito nel fiume. Forse per l’argine troppo alto, non era poi riuscito ad uscire, provandoci probabilmente per tutta la notte e poi rimanendo quasi privo di forze.

I vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo e nutrito, e poi consegnato alla clinica veterinaria di Narni, per i controlli e una possibile adozione. Ha circa due anni, e potrà essere adottato da famiglie o da chi vorrà prendersene cura. Per chi volesse, c’è da contattare la Usl Umbria 2, che lo sta seguendo per darlo in adozione con microchip e vaccini in regola.