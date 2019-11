Lago di Corbara, cane salvato dai vigili del fuoco con un gommone

E’ rimasto intrappolato lungo le sponde del lago di Corbara, in un tratto non raggiungibile da terra, e per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Orvieto con un gommone. Protagonista della disavventura un cane, il bracco Lion, che si trovava nella zona insieme a due cacciatori finendo ad un certo punto in un tratto dove era impossibile recuperarlo.

Intorno alle ore 16 di venerdì, quindi, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo l’animale, che era leggermente ferito.

