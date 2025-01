Cane da caccia cade in un cunicolo, salvato dai vigili del fuoco

E’ stato ritrovato visibilmente spaventato, ma in buone condizioni di salute, il cane da caccia rimasto incastrato in un cunicolo nel bosco in località Montanaldo, dove era uscito insieme al cacciatore proprietario.

L squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Gubbio è uscita alle 8.37 a seguito della richiesta di aiuto da parte del cacciatore, che non riusciva a raggiungere il cane.

In supporto è arrivata una squadra dalla sede centrale di Perugia, dotata di attrezzature specifiche impiegate nelle operazioni USAR (Urban Search And Rescue), tra cui geofono ed endoscopio.

L’intervento si è concluso con il ritrovamento e il recupero dell’animale.