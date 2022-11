Cane chiuso in auto sotto al sole, donna rimprovera proprietario e lui la prende a calci - Tuttoggi

Il padrone del cane, a quel punto, è andato in escandescenza e dopo averla insultata, l’ha avvicinata e pure colpita con alcuni calci, per poi risalire in auto e darsi alla fuga.

La vittima, ancora incredula per l’accaduto, ha subito chiamato la Polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, dopo aver sentito la donna ed essersi assicurati che non avesse bisogno di cure, l’hanno invitata a presentare denuncia.

Grazie alle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza della zona, gli investigatori del Commissariato sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, inevitabilmente deferito deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.