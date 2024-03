Campionato Italiano Cadetti Judo Fijlkam, Annalisa Massoli è Campionessa Italiana A2 - Tuttoggi.info

Gara magistrale della Massoli, che ha dimostrato eccellenti capacità tecnico-tattiche in ogni combattimento, vincendo 5 incontri su 5

Annalisa Massoli conquista il gradino più alto del podio alle Finali A2 dei Campionati Italiani Cadetti di judo che si sono tenuti presso il PalaErcole di Policoro (MT) la scorsa domenica 25 febbraio. L’accesso di Annalisa alle finali nella categoria -57 kg è stato possibile grazie al posizionamento nella ranking list nazionale, ottenuto in virtù alle eccellenti prestazioni nelle scorse competizioni, che le ha permesso di qualificarsi di diritto nelle Finali A2.

Gara magistrale di Annalisa, che ha dimostrato eccellenti capacità tecnico-tattiche in ogni combattimento, vincendo cinque incontri su cinque disputati, quattro dei quali per ippon, e confermando così il suo primato nella categoria -57 kg tra le qualificate di diritto in A2. Questo brillante risultato la vede qualificata per le finali A1 che si terranno ad Ostia il 10 marzo, competizione che coinvolge i migliori atleti in Italia.

L’oro di Annalisa ripaga i grandi sacrifici dell’atleta ternana e della sua famiglia, che per amore dello sport attraversano quotidianamente l’Umbria per allenarsi nelle fila della società perugina I Poeti del Judo. Quelle di Annalisa sono una tenacia e passione che hanno portato ottimi frutti e che sicuramente la proiettano verso ulteriori grandi successi.

Hanno debuttato alle finali A2 anche altri due atleti del team, Francesco D’Amelj (-66 kg) e Azzurra Leombruni (-70 kg), che non sono riusciti purtroppo a superare la fase eliminatoria della gara ma che sicuramente hanno incamerato un’esperienza importante per il proseguo di una crescita ormai avviato.

Grande soddisfazione per I Poeti del Judo, che festeggiano il terzo oro nazionale in meno di un anno dopo la vittoria di Alessandro Bicorgni ai Campionati Italiani Cadetti A1 2023 e quella di Alessandro Cristallini ai Campionati Italiani Cadetti A1 Esordienti B 2023. Risultati importanti per l’associazione perugina, che porta avanti un lavoro minuzioso coi suoi atleti e che crede nella loro grande possibilità di crescita.