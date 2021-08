Camping Piediluco: 16 contagiati. Arriva l’ordinanza del sindaco

Provvedimento per evitare che il piccolo focolaio possa propagarsi anche oltre

Dopo l’indagine epidemiologica partita il 5 agosto all’interno della struttura, arriva oggi l’ordinanza del sindaco Latini con regole ferree per il campeggio e suoi ospiti.

L’indagine epidemiologica a seguito del focolaio di Covid 19 scoppiato nei giorni scorsi nel campeggio di Piediluco non ha avuto gli esiti sperati. Nonostante la stessa Usl ritenesse la situazione circoscritta ad un solo nucleo familiare e quindi “sotto controllo”, ad oggi risultano invece 16 casi confermati. L’incremento notevole di contagi ha costretto pertanto il Sindaco ad emanare un’ordinanza con misure Straordinarie per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

La situazione

Dopo il caso della famiglia risultata positiva al Covid 19, nonostante apparentemente la situazione sembrasse sotto controllo, gli esperti dell’azienda sanitaria hanno ritenuto opportuno effettuare comunque un’indagine epidemiologica e screening a tappeto coinvolgendo oltre 200 turisti e le rispettive ASL di appartenenza per il tracciamento.

Famiglia positiva al Covid nel camping, screening per oltre 200 turisti e dipendenti

L’ordinanza del Comune

Gli immediati provvedimenti sono sembrati tuttavia non sufficienti visto che questa mattina il sindaco Latini ha emanato un’ordinanza per “disporre l’adozione di una serie di misure eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e per fronteggiare la situazione nel “Camping Lago di Piediluco”. A seguito del lavoro svolto dalla Usl Umbria 2 infatti, che si è occupata del tracciamento dei contatti ed ha organizzato uno screening per tutti gli ospiti ed il personale addetto, risultano ad oggi, complessivamente 16 casi confermati. “Occorre sottolineare – specifica l’ordinanza – che tutti i soggetti positivi ed i loro contatti stretti sono stati allontanati dal camping e posti in isolamento presso il proprio domicilio“.

Le misure straordinarie

Oltre al divieto di accesso al campeggio per eventuali nuovi ospiti, il titolare è tenuto a far rispettare precisi “obblighi comportamentali” tra i quali l’uso della mascherina anche all’aperto, divieto di assembramento, divieto di vendita di cibi e bevande all’interno della struttura. Il gestore è inoltre tenuto a fornire un elenco completo ed aggiornato di tutti gli ospiti presenti dal 30 luglio e a predisporre un piano straordinario di sanificazione per tutte le pertinenze comuni della struttura, rafforzando le procedure già in atto.

Il proprietario della struttura, contattato da TuttOggi, non ha rilasciato al momento nessuna dichiarazione.

Alessia Marchetti