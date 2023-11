Camionista "di fretta" fermato sulla E45, aveva tasso alcol 3 volte oltre limite - Tuttoggi.info

L'uomo era a bordo di un trattore stradale senza semirimorchio, è stato denunciato e sanzionato per altre 4 violazioni tra cui guida senza patente e carta di circolazione al seguito

Si stava dirigendo a velocità sostenuta, direzione Cesena, a bordo di un trattore stradale senza semirimorchio, quando la Polizia stradale di Città di Castello ha dovuto interrompere la sua corsa lungo la E45.

Nel corso dei controlli l’uomo, identificato come 37enne di origini marocchine, ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol. Sottoposto alla prova dell’etilometro è poi risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Per questo motivo, dopo aver provveduto al fermo amministrativo del camion – affidato al soccorso stradale a disposizione del proprietario – il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti, inoltre, sono scattate le sanzioni amministrative per guida senza patente e carta di circolazione al seguito, eccesso di velocità e irregolarità nella documentazione dei tempi di guida e riposo.

L’attuale sistema normativo esige, infatti, che i conducenti professionali, al pari dei neopatentati, debbano avere un tasso alcolemico alla guida pari a zero. In caso di violazione è prevista la revoca della patente con la possibilità che, tale sanzione, possa essere valutata come giusta causa di licenziamento.