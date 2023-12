Camion su Vecchia Contessa, altri 2 fermati in tempo | Ennesimo déjà vu a 6 giorni da riapertura statale - Tuttoggi.info

Dopo due mesi senza disagi arriva l'ennesimo episodio nella "trappola per camion" | Il primo ne è uscito senza l'intervento dei pompieri, gli altri due sono stati "salvati" dagli altri automobilisti

Nonostante manchi una settimana alla riapertura della Contessa, che avverrà lunedì 18 dicembre, oggi (11 dicembre) è stata un’altra giornata nera per i camion in direzione Marche.

A partire dalle 12 un mezzo pesante ha imboccato la vecchia e strettissima strada comunale, fortunatamente riuscendo – non appena accortosi dell’errore – a lasciare spazio per far passare le altre vetture. Subito dopo il conducente straniero ha trovato gli spazi di manovra per invertire il senso di marcia e far tornare il camion sulla statale (percorrendo giocoforza un centinaio di metri contromano).

Un secondo camion, sempre nel pomeriggio, è stato invece fermato in tempo da altri automobilisti al semaforo all’imbocco della vecchia Contessa. Un terzo autoarticolato, infine, è stato bloccato sempre da altri utenti poco dopo aver passato la rotatoria di Madonna del Ponte. Grazie ai cittadini, dunque, sono stati evitati l’ennesima chiusura della strada comunale e i conseguenti disagi per residenti e lavoratori.

Da quando è stata chiusa la statale 452 – lo scorso 17 aprile – sono stati ben 11 i camion rimasti incastrati in 7 mesi lungo la stretta strada alternativa. L’ultimo episodio – grazie anche a restringimenti, cartelli e avvisi in tutte le lingue – si era verificato a fine settembre, quando un camion costrinse la vecchia strada comunale per ben 44 ore. Per fortuna mancano solo 6 giorni al ritorno di una insperata quanto attesa normalità…