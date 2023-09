Vecchia Contessa, camion ancora bloccato, strada chiusa da oltre 36 ore | Sul posto una ruspa - Tuttoggi.info

Disagi a non finire sulla strada comunale 23, chiusa da lunedì sera | Le notevoli dimensioni e il peso del camion hanno fatto fallire tutti i tentativi di rimozione

Situazione kafkiana sulla Vecchia Contessa di Gubbio, dove il camion turco rimasto incastrato lunedì sera, questa mattina (mercoledì 27 settembre) si trova ancora lungo la stretta strada comunale, rimasta sempre chiusa da oltre 36 ore.

Nella giornata di ieri (26 settembre) sono infatti falliti tutti i tentativi di rimuovere l’autotreno che, a causa delle sue notevoli dimensioni e peso, è stato solo spostato di qualche metro nonostante l’impegno dello stesso conducente, dei vigili del fuoco e di un privato con il proprio trattore (che in altri casi era invece stato determinante).

In queste ore è arrivata sul posto addirittura una ruspa, per cercare di trainare il mezzo pesante verso l’imbocco della variante. La strada rimane ovviamente chiusa e la riapertura dipenderà tutta dalle operazioni odierne.

Ovviamente devastanti le ripercussioni sui residenti, che anche per tutta la giornata di ieri, per tornare alle proprie case, hanno dovuto fare il “giro largo”, percorrendo 30 km in più passando per le Marche.

Come se non bastasse, sempre nella mattinata di ieri, all’imbocco della variante è stato fermato un altro camion, stavolta lituano, pronto a scendere sulla Vecchia Contessa. Per fortuna la strada era già chiusa. La situazione ora si è fatta davvero seria e i cittadini non aspettano altro che un segnale concreto da Anas e Comune.