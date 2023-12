Contessa, stavolta ci siamo "Statale riaprirà lunedì 18 dicembre" - Tuttoggi.info

Il sindaco di Gubbio ha annunciato la notizia a seguito di un incontro con l'assessore regionale Melasecche, rispettati sia il cronoprogramma che le promesse fatte ben 8 mesi fa

“La strada statale ‘Contessa’ riaprirà lunedì 18 dicembre”. Queste le parole del sindaco di Gubbio Filippo Stirati che, con tutte le cautele del caso, riferite stamattina (4 dicembre) in municipio a seguito dell’incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche (avvenuto durante il Premio Bandiera 2023).

La notizia era nell’aria da tempo, con l’impresa appaltatrice che ha lavorato speditamente e ha fatto sì che si potessero mantenere sia il cronoprogramma degli interventi che le promesse fatte ben 8 mesi fa, quando si prospettò la chiusura del cantiere proprio “entro Natale”. Sicuramente un’ottima notizia per la viabilità Umbria-Marche.

“C’è enorme soddisfazione per questa inaugurazione – ha aggiunto Stirati – che rappresenta un tassello fondamentale dopo mesi che indubitabilmente hanno gravato in modo negativo sull’assetto delle vie di comunicazione (da ricordare la vecchia Contessa diventata trappola per camion, ndr) e soprattutto su tante attività turistiche e commerciale e sui residenti, colpiti più di tutti da questa vicenda. Dobbiamo però guardare anche la parte piena del bicchiere perché ora avremo una viabilità rigenerata, risanata e in sicurezza”.

Gli interventi erano iniziati il 17 aprile scorso, per complessivi 9,4 milioni di euro, e hanno previsto in particolare la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo del viadotto e la realizzazione del nuovo in acciaio, oltre al rinforzo di pile e spalle esistenti (6 milioni). Inoltre sono stati completati in contemporanea anche i lavori di ripristino strutturale e idraulico della galleria adiacente per altri 3,4 milioni.