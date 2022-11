Camion in avaria sul tratto dei lavori, caos e code lungo E45 | E stasera si richiude al traffico - Tuttoggi

Al momento, ore 10.20, le forze dell’ordine intervenute sul posto stanno bloccando alternativamente il traffico sia da sud che da nord, in attesa di poter sgomberare la strada dal camion. E le operazioni per la rimozione non fanno sperare niente di buono. Al momento si consiglia di prendere le uscite di Umbertide Nord e Sud per percorrere la viabilità secondaria ed evitare così il pesante rallentamento.

Intanto proprio stasera, il medesimo tratto – tra Umbertide Nord e Sud – chiuderà al traffico dalle 21 fino alle 6 di domani (martedì 29 novembre) per i lavori sui viadotti Roncalbello e Col di Pozzo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. A seguire, la circolazione tornerà ad essere regolata a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, come avviene attualmente, per consentire le ultime fasi dei lavori sui due viadotti.

Ma la settimana sulle strade è iniziata male anche all’altezza di Perugia, dove si registrano pesanti rallentamenti e traffico in tilt a Collestrada e sul Raccordo.