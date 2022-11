Due incidenti, E45 e Raccordo in tilt, code anche sulla SS75 AGGIORNAMENTI

Viabilità bloccata per chi deve raggiungere Perugia, ingolfate anche le strade interne da chi cerca percorsi alternativi

Traffico in tilt questa mattinata alle porte di Perugia, con il Raccordo e la E45 in tilt e la coda che, in direzione nord, comincia da Ospedalicchio lungo la SS75.

I due incidenti si sono verificati all’uscita della galleria Volumni, sul Raccordo e l’altro, sulla E45, all’altezza di Ticchioni, sempre in direzione del capoluogo, coinvolgendo più vetture.