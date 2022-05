Calendimaggio al via, come cambia la viabilità - Tuttoggi

Giovedì 5 maggio: dalle 8 e fino al termine delle rievocazione di vita medioevale nei quartieri di “Parte de Sotto” divieto di sosta in via Merry del Val, Largo Lubich, via San Giacomo, via Metastasio, via San Francesco (fino a palazzo Bernabei), via Ponte dei Galli e area antistante Arco San Giacomo, via degli Episcopi. Dalle 9 fino al termine della manifestazione per la rievocazione di vita medioevale nei quartieri di “Parte de Sotto” divieto di circolazione in via degli Episcopi, via Merry del Val, via San Giacomo, via Metastasio, senso unico alternato in via San Paolo, esclusivamente per i mezzi dei cittadini residenti e dei turisti diretti agli alberghi.

Viabilità dal 4 al 7 maggio: da mezzanotte del 4 maggio e fino alle 8 di domenica 8 divieto di sosta in piazza San Rufino, via San Gabriele dell’Addolorata (sino alla piazzetta delle Erbe), piazza Chiesa Nuova e via San Paolo per la preparazione dei cortei.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DURANTE CORTEI ED ESIBIZIONI

Viabilità il 4 maggio: dalle ore 14 sino al termine del corteo di Parte de Sotto (benedizione dei Vessilli e Consegna delle Chiavi), nelle seguenti vie e piazze: viale Marconi, piazza Bonghi, piaggia San Pietro, piazza San Pietro, piazza e Via San Francesco, via Frate Elia, via Fortini, via Portica, via Giotto, via Merry del Vall, via S. Giacomo, via Metastasio, via S. Paolo.

Dalle ore 14 sino al termine del corteo di Parte de Sopra (benedizione dei Vessilli e Consegna delle Chiavi), nelle seguenti vie e piazze: via del Turrione, via Porta Perlici (tratto da via del Comune Vecchio a piazza San Rufino), piazza e via San Rufino. Dalle ore 14 alle ore 20 e comunque sino al termine delle manifestazioni nelle seguenti vie e piazze: via Portica, via San Paolo, corso Mazzini, piazza del Comune e via San Gabriele della Addolorata, piazza e via Santa Chiara, piazzetta Chiesa Nuova.

5 maggio: dalle ore 14 alle ore 20 e comunque sino al termine delle manifestazioni nelle seguenti vie e piazze: via Portica, via San Paolo, corso Mazzini, piazza del Comune e via San Gabriele della Addolorata, piazza e via Santa Chiara, piazzetta Chiesa Nuova. 6 maggio: dalle ore 14 alle ore 1 del 7 maggio e comunque sino al termine delle manifestazioni nelle seguenti vie e piazze: via Portica, via San Paolo, corso Mazzini, piazza del Comune e via San Gabriele della Addolorata, piazza e via Santa Chiara, piazzetta Chiesa Nuova. 7 maggio: dalle ore 10 alle 2 dell’8 maggio e comunque sino al termine delle manifestazioni nelle seguenti vie e piazze: via Portica, via San Paolo, corso Mazzini, piazza del Comune e via San Gabriele della Addolorata, piazza e via Santa Chiara, piazzetta Chiesa Nuova.