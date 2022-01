Calciomercato Perugia, ore decisive per l’attaccante

I nomi sul taccuino del ds Giannitti per rinforzare l'attacco e per il centrocampo

Il Perugia è alla ricerca di un attaccante per rafforzare, in numero e qualità, il reparto offensivo, sin qui anello debole della formazione di Alvini.

Corsa a tre per Olivieri

Il no del giovane Marco Olivieri al trasferimento a Crotone riapre i giochi per il giovane attaccante del Lecce, di proprietà della Juventus. Il Perugia deve superare la concorrenza di Spal, Ascoli e Vicenza.

Le trattative con la Salernitana

Nonostante il probabile arrivo di Diego Costa alla Salernitana, sembra scemata la trattativa per uno scambio tra il perugino Matos e l’attaccante centrale amaranto Djuric. Uno scambio che costringerebbe il Perugia a cercare anche una seconda punta.

Restano in piedi invece le trattative per portare a Perugia due giocatori della Salernitana. Si tratta di due centrocampisti. Andrea Schiavone, considerato più affidabile di Burrai. L’altro è Michele Cavion, attualmente in prestito al Brescia. Dove milita anche un altro centrocampista che interessa al Perugia, Emanuele Ndoj. In scadenza di contratto con le Rondinelle, il nazionale albanese è in cerca di contratto pluriennale.

Gli altri nomi per l’attacco…

Per l’attacco, il Perugia si è interessato al croato Nikola Buric, che sta facendo bene al Legnano, in C. Non tanto per i gol segnati, quanto per la sua capacità di fare reparto e far salire la squadra. Un sostituto di De Luca, secondo la filosofia di Alvini. Ma le pretese del Legnano sarebbero esagerate per il 25enne centravanti croato, al quale sono interessate anche Como e Ascoli.

Il Perugia continua a sondare le notizie che arrivano da Reggio Calabria circa la volontà di lasciar partire Timminello, di proprietà dell’Atalanta.

… e per il centrocampo

A centrocampo il Perugia ha chiesto il giovane Agostinelli, Primavera della Fiorentina. Piace anche Christian D’Urso del Cittadella (24 anni).