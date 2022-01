Calciomercato, tra Giannitti e Sabatini contatti per 4 calciatori

Il ds umbro della Salernitana interessato a Matos, al Perugia offerti Djuric e Schiavone, ma Giannitti ha chiesto informazioni anche su Cavion

Il ds della Salernitana, l’umbro Walter Sabatini, sembra volerle provare tutte per rinforzare in questa finestra di mercato i granata per provare a raggiungere la salvezza. Per l’attacco, Sabatini sta provando a convincere Diego Costa, svincolato, a trasferirsi a Salerno, con un contratto di 6 mesi, con rinnovo in caso di salvezza.

L’arrivo dell’esporto attaccante brasiliana naturalizzato spagnolo libererebbe Milan Djuric, alla sua quarta stagione in maglia granata. Il 31enne attaccante centrale bosniaco è stato offerto al Perugia. Insieme al centrocampista Andrea Schiavone. Chiedendo però in cambio Ryder Matos, che il Perugia, attaccante che gli umbri hanno acquistato in estate dall’Udinese. Se il profilo di Djuric potrebbe interessare il ds biancorosso Giannitti, alla ricerca di una seconda punta centrale per dare ad Alvini un’alternativa al Perugia, la partenza di Matos farebbe ritrovare ancora la coperta corta in attacco, a quel punto con il solo Carretta in appoggio. Matos, arrivato a Perugia in ritardo di condizione, non sempre ha convinto nel girone di andata, mostrando a sprazzi la sua abilità nel saltare l’uomo. La sua eventuale partenza andrebbe a quel punto rimpiazzata con un attaccante dalle caratteristiche simili.

Giannitti con Sabatini ha parlato anche di Michele Cavion, centrocampista che la Salernitana ha girato in prestito al Brescia. Un giocatore molto duttile, che può ricoprire può ruoli a centrocampo e garantire, con gli inserimenti da dietro, quell’apporto in attacco che Kouan ha saputo dare solo quando è nella giusta giornata.

Insomma, l’asse Salerno – Perugia è molto caldo in queste ore.