Calciomercato Grifo, ufficiale l’addio di Strizzolo, si prova per l’ex promessa della Roma Soleri

Rescisso anticipatamente il prestito dell'attaccante della Cremonese, in attesa di cedere Melchiorri interessa il giovane del Palermo

Dopo la risoluzione anticipata del prestito di Luca Strizzolo, che la Cremonese girerà al Modena, e con Federico Melchiorri in procinto di partire (oltre ad alcuni club di C, è arrivata una proposta del Cosenza per un prolungamento del contratto con condizioni simili a quello col Perugia, in scadenza) il Grifo è alla ricerca di un attaccante che, insieme al rientro di Matos, possa dare peso al pacchetto avanzato, sin qui piuttosto avaro di reti.

Un tentativo è stato fatto nelle ultime ore per Edoardo Soleri, scuola Roma, 25enne attualmente al Palermo, dove ha trovato sin qui pochissimo spazio. Promessa del calcio italiano (in due stagioni con la Roma Primavera ha siglato 39 reti), esordiente a soli 18 anni in Champions con i giallorossi e nel giro della Nazionale under 19, Soleri dopo alcune esperienze all’estero ha giocato in C con Padova, Monopoli e Palermo, dove lo scorso campionato ha siglato 10 reti.