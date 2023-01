Stadio Curi, ora dichiarata inagibile la Gradinata | Tra manutenzioni e nuovo Curi

La decisione dopo il sopralluogo della Commissione provinciale | Al vaglio l'opportunità di intervenire, anche in vista del progetto per il nuovo stadio

Non c’è pace per lo stadio Curi e per i tifosi del Perugia in questa tribolata stagione. In campo e sugli spalti. Perché la Commissione provinciale, dopo il sopralluogo effettuato martedì mattina, ha dichiarato inagibile la Tribuna Est (la Gradinata). Riducendo ancora la capienza dello stadio Curi, dopo che questa era stata parzialmente ampliata con il rifacimento della Curva Nord.

E dire che per settimane, pur con una capienza complessiva ridotta, proprio la Gradinata aveva ospitato gli “sfollati” ultras della Nord.