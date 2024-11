Ad Assisi la Giornata nazionale del Ringraziamento organizzata dalla Cei - Tuttoggi.info

Si terrà domenica 10 novembre la 74ª Giornata Nazionale del Ringraziamento che quest’anno ha per slogan: “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”. Al centro dei lavori “la salvaguardia del terreno e il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche visto che i disastri recenti in Italia (Emilia-Romagna e Toscana) e in Spagna (Valencia) ci ricordano quanto sia importante porre fine al consumo di suolo, che ha ridotto la produzione alimentare e riduce la possibilità di assorbimento idrico. La cementificazione ha conosciuto, tra le conseguenze più rilevanti, l’aumento del rischio idrogeologico, che allarma sempre più”, afferma don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro.

La 74ª Giornata sarà preceduta, sabato 9 novembre, da un incontro presso il Sacro Convento di Assisi: si inizia alle 15 con il “Percorso sul Cantico delle creature”, dalla Basilica di Santa Chiara alla Basilica di San Francesco, passando per la chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione; alle 17 si terrà un seminario di studio: ad introdurre i lavori sarà don Bignami che si soffermerà sul Messaggio dei Vescovi per la Giornata; seguiranno gli interventi di Luigino Bruni, economista e saggista, e di Angelo Riccaboni, docente all’Università di Siena. Dopo il dibattito, è prevista una tavola rotonda con diverse associazioni. Domenica, alle 10, il vescovo Sorrentino presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria, al termine della quale è in programma la benedizione dei mezzi agricoli e degli stand allestiti in piazza.