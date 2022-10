Nuovo Curi, c’è la firma | Sopralluogo al Barbetti di Gubbio

“Un altro tassello importante – il commento del presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre – è stato messo nel mio percorso con questo club. E’ con enorme soddisfazione che posso affermare che questa sarà una pietra miliare che rimarrà nella storia del Perugia Calcio. Il museo, come lo stadio, saranno per l’eternità! Ora però – aggiunge il presidente biancorosso – abbiamo un’altra battaglia da affrontare, testa e cuore al campionato!”.

Verso Gubbio

Intanto – come svelato da Umbria Tv che questa sera, venerdì, fornirà approfondimenti nella trasmissione L’Anticipio in onda alle 21.15 – il Perugia si sta preparando per trovare un nuovo impianto dove disputare le gare interne nei due anni previsti per la realizzazione del nuovo impianto, che interesserà sempre l’attuale terreno di gioco. A inizio settimana è stato affidato all’ex arbitro internazionale Longhi un sopralluogo allo stadio Barbetti di Gubbio, individuato dal Perugia come la soluzione migliore per ospitare i Grifoni, vista l’impraticabilità, economica e tecnica, di installare delle tribune in alcuni terreni di gioco presenti a Perugia. Una “trasferta” a Gubbio di fronte alla quale, però, molti tifosi del Grifo storcono la bocca.