Calciomercato Perugia, valzer di punte | Movimenti anche a centrocampo

Via Strizzolo, ore decisive per l'addio di Melchiorri | Poi l'assalto a un attaccante e un centrocampista, con l'incognita Kouan

Con Luca Strizzolo partito in direzione Modena, dopo l’esperienza di appena un girone d’andata a Perugia, il club biancorosso attende la decisione di Federico Melchiorri per poter definire le proprie strategie per l’attacco. Rifiutate alcune offerte in C (Ancona e Pescara), il Cigno di Treia sta valutando quella arrivata da Cosenza, che gli offre un contratto di un anno e mezzo alle stesse cifre di quello, in scadenza, con il Perugia. Che da questo addio anticipato, oltre a risparmiare i soldi dell’ingaggio, riceverebbe anche un indennizzo.

Certo, il rischio è quello di rinforzare una diretta concorrente nella corsa salvezza con un giocatore di 36 anni che però si è dimostrato un professionista serio oltre che un calciatore di classe, come dimostrato anche nelle sporadiche apparizioni in campo quest’anno con la maglia del Grifo.