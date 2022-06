Calciomercato e foto hot con la ternana Bardhi, l’estate rovente di Zaniolo GALLERY

In un momento in cui, tra l’altro, i rapporti tra la società giallorossa e i rappresentanti del calciatore sembrano piuttosto tesi, dopo il mancato prolungamento del contratto a inizio anno e le richieste di adeguamento del calciatore al pari dei compagni di squadra più pagati.

Tanto che la Roma, di fronte ad un’offerta economica adeguata – il calciatore, reduce dai due gravi infortuni alle ginocchia, viene valutato 60 milioni – sarebbe pronta a cedere Zaniolo. Un’incertezza che sta bloccando il mercato giallorosso, nonostante Mourinho abbia espressamente chiesto a Pinto di avere a disposizione gran parte della nuova squadra prima dell’inizio del ritiro.

Kejdis Bardhi, scatti hot tra Ponza e Spoleto

Ma Zaniolo fa parlare di sé anche fuori dal campo. Ora per le foto di “Chi” che lo immortalano tra balli e sguardi ammiccanti insieme a Kejdis Bardhi, la prorompente hair stylist che a Terni si è fatta conoscere per l’abilità nel balayage, oltre che per la sua avvenenza, accentuata dagli abiti succinti che mettono spesso in mostra le sue forme. Come quello indossato per la serata inaugurale del Festival dei Due Mondi a Spoleto, appena tornata dalla vacanza a Ponza.