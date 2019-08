Cade con lo scooter, 14enne in Rianimazione

Una 14enne è ricoverata in Rianimazione all’ospedale di Perugia dopo essere caduta con lo scooter. L’incidente è avvenuto martedì mattina a Castel Ritaldi, lungo la strada in salita che dalla Bruna conduce al capoluogo. La ragazzina era in sella al suo scooter quando ne avrebbe perso il controllo, cadendo a terra sull’asfalto. Nonostante portasse il casco, l’impatto è stato violentissimo e la quattordicenne è rimasta ferita gravemente alla testa.

Sul posto è quindi intervenuta un’ambulanza del 118, che vista la gravità delle condizioni dell’adolescente l’ha trasportata all’ospedale di Perugia, dove è ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione. Ha riportato una emorragia cerebrale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la dinamica del sinistro, ma a quanto pare la giovanissima avrebbe fatto tutto da sola, cadendo rovinosamente sull’asfalto poco prima del centro abitato.

