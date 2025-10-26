 Borse di studio ANCE Umbria, lunedì la consegna ai ragazzi dei corsi CAT (ex geometri) - Tuttoggi.info
Redazione

Dom, 26/10/2025 - 10:47

Far conoscere ai giovani le opportunità professionali offerte dal mondo delle costruzioni. In cui, pur con l’utilizzo di nuove tecnologie (ora anche legate all’Intelligenza Artificiale) resta fondamentale la figura del geometra.

Con queste finalità ANCE Umbria ha avviato lo scorso anno un percorso di collaborazione nato dal protocollo d’intesa siglato con il “Capitini” di Perugia e che si è sviluppato, sino a coinvolgere tutti istituti tecnici umbri con indirizzo CAT, che hanno poi firmato l’adesione alla Rete ScuolANCE.

Nell’ambito di questa collaborazione e per sostenere i giovani che hanno iniziato il percorso formativo del geometra, ANCE Umbria ha messo a disposizione borse di studio per gli studenti delle prime classi degli Istituti CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri), che aderiscono a Rete ScuolANCE Umbria.

I 97 beneficiari delle borse di studio saranno premiati lunedì 27 ottobre, in occasione della cerimonia intitolata “Costruire: il tuo futuro”, che si terrà dalle ore 10 all’Auditorium del Sistema Edilizia di Perugia, in via Tuzi 11, alla quale parteciperanno molte prime classi di istituti CAT di tutta l’Umbria insieme ai loro docenti, mentre altri saranno collegati alla diretta streaming.

Una cerimonia, intitolata “Costruire: il tuo futuro”, per conoscere direttamente e coinvolgere gli studenti che hanno iniziato il percorso formativo del geometra. E per illustrare la proposta formativa della Rete ScuolANCE Umbria e per parlare concretamente del collegamento tra scuola e mondo del lavoro, nello specifico nelle costruzioni.

Gli studenti e i loro familiari che saranno presenti, effettueranno una visita esperienziale alla Virtual Academy del Formedil – CESF Perugia, provando anche i simulatori di mezzi di cantiere di visori di realtà aumentata.

Dopo la breve relazione introduttiva del presidente di ANCE Umbria Albano Morelli sull’importanza nelle imprese e in cantiere della figura del geometra, e le parole dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Fabio Barcaioli, sono in programma gli interventi del commissario straordinario ARPAL Umbria Luigi Rossetti, del dirigente ITET “Capitini” di Perugia Silvio Improta, del presidente del Collegio Geometri di Perugia Enzo Tonzani e del presidente del Collegio Geometri di Terni Roberto Riommi. Invitato il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Sergio Repetto. Il direttore di ANCE Umbria, Ernesto Di Benedetto, illustrerà poi la proposta formativa della Rete ScuolANCE Umbria.

Umbria | Italia | Mondo

