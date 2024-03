Borse di studio, a Foligno un'opportunità per gli studenti - Tuttoggi.info

Le borse di studio sono destinate agli studenti residenti nel Comune di Foligno che frequentano le scuole secondarie di secondo grado

Il Comune di Foligno annuncia una buona opportunità per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: la disponibilità di borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla Deliberazione n. 195/2024 della Giunta Regionale, che ha stabilito i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio.

Chi può beneficiare delle borse di studio?

Le borse di studio sono destinate agli studenti residenti nel Comune di Foligno che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Uno strumento che mira a sostenere coloro che si trovano in condizioni economiche meno favorevoli. Infatti, per poter essere ammessi al beneficio, gli studenti devono appartenere a famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a € 15.748,78.

Dettagli sull’importo e sulla domanda

La borsa di studio è fissata in un importo di € 150, cifra che potrebbe variare a seconda delle risorse finanziarie disponibili e del numero degli studenti ammessi al beneficio. Gli interessati hanno tempo fino al 10 aprile 2024 per presentare la loro domanda, esclusivamente attraverso il portale indicato sul sito istituzionale del Comune. Per accedere al servizio e inoltrare la pratica, è necessario utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Come ottenere ulteriori informazioni?

Per chi necessita di ulteriori dettagli o ha bisogno di chiarimenti, è possibile contattare il numero 0742-3471102 o inviare una email all’indirizzo istruzione@comune.foligno.pg.it. Inoltre, per assistenza nella compilazione della domanda, è attivo il servizio DigiPASS, che mette a disposizione postazioni di lavoro con accesso internet.