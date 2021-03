Borghi d’Italia, Primi: “Montefalco c’è, ecco cosa è successo”

Il presidente dell'associazione spiega la situazione dopo il polverone

Montefalco è ancora uno dei ‘Borghi più belli d’Italia‘. Il polverone, alzato dalla lista di SiAmo Montefalco, trova una soluzione. Il Comune aveva disposto infatti l’impegno di spesa lo scorso 28 ottobre e ha provveduto al pagamento della quota con una determina dei primi di febbraio. Un’azione che ha così garantito la permanenza della città nella prestigiosa associazione.

La rigidità del regolamento

In mezzo c’è stato un breve oscuramento, come conferma il presidente dell’associazione Fiorello Primi: “C’è una grande lista d’attesa per far parte della nostra associazione – dice – e dobbiamo essere molto rigidi sul fronte dei pagamenti. La prassi prevede che per il direttivo proponga all’assemblea l’espulsione dei Comuni che non hanno pagato la quota annuale, per qualsiasi motivo. L’assemblea ci sarà a giugno e nel frattempo, formulando la proposta di espulsione, ci dovrebbe essere stato l’oscuramento dal sito“.

“Su Montefalco fornite le carte relative al pagamento”

“Per Montefalco, il direttivo ha deciso di soprassedere, anche alla luce del fatto che il Comune ha fornito le carte che testimoniamo che la quota è stata pagata. Di certo, l’uscita di Montefalco sarebbe stato un vero dispiacere, perché quel Comune è stato uno dei primi ad entrare nell’associazione“.

“Una prassi – sottolinea Primi – dovuta a situazioni eccezionali, è possibile solo una volta. Se si dovesse ripetere non ci saranno deroghe alla espulsione definitiva.