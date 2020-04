Bonus affitti in Umbria, quando l’idea diventa “bipartisan” - Tuttoggi

“La buona Politica è servizio verso gli altri e a volte riesce a superare anche gli schieramenti”. Ad affermarlo è Riccardo Vescovi, Coordinatore Regionale di Demos Umbria, che plaude l’iniziativa del Consigliere comunale perugino di maggioranza Nicola Volpi, chiaramente di orientamento politico diverso, che ha condiviso la proposta di Demos sul sostegno alle famiglie in difficoltà anche attraverso un “bonus affitti”.

“Qualche giorno fa – spiega Vescovi – ci siamo riuniti telematicamente con il direttivo di Demos Umbria, con la partecipazione del consigliere regionale Andrea Fora, e abbiamo stilato una serie di proposte concrete per affrontare l’emergenza di questi giorni. Il nostro primo pensiero è andato alle tante famiglie che non hanno una casa di proprietà e che mensilmente devono affrontare una spesa importante come quella dell’affitto. Proprio per questo, abbiamo chiesto alla Giunta Regionale di creare un apposito stanziamento straordinario una tantum (che verrà presentato giovedì in un ordine del giorno da Fora in Consiglio regionale nell’ambito di un pacchetto di misure dedicate alle famiglie), finalizzato alla concessione di contributi in favore di inquilini che hanno visto ridotte le proprie disponibilità economiche in seguito all’epidemia di Coronavirus, per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione sugli alloggi per tre mensilità dell’anno 2020”.

La notizia della proposta è facilmente circolata negli ambienti politici, destando il favore del Consigliere comunale di Perugia, Nicola Volpi, eletto in una lista civica tra le file dell’attuale maggioranza, che l’ha portata in Consiglio Comunale come Ordine del Giorno.

“Ci fa piacere – continua Vescovi – che questa proposta sia stata raccolta all’interno delle istituzioni perugine. Il fatto che ad avanzare quest’istanza sia stato un consigliere di maggioranza, dimostra che nell’eterogenea compagine guidata dal sindaco Romizi c’è chi ha delle sensibilità e non si lascia guidare da sensazionalismi e slogan. Questa è l’ennesima riprova di quello che spesso noi di Demos sosteniamo e cioè che quando le idee per la collettività sono buone si dovrebbe remare tutti nella stessa direzione. Un ringraziamento, dunque, a Volpi, ma anche al consigliere regionale Fora che ha garantito l’impegno a sollecitare la Giunta umbra ad assumere analoghi provvedimenti su un tema così importante che tocca la vita di molti cittadini, soprattutto tra i più giovani che stanno iniziando una nuova vita e una nuova famiglia”.