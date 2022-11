Bomba Day, Orvieto 'spacca' in due l'Italia | Chiusa A1 e 'fermi' treni sulla Firenze-Roma - Tuttoggi

Bomba Day, a Orvieto tutto pronto per il disinnesco e il brillamento della bomba in località Ciconia. Chiusa A1 e treni 'fermi'

Si ricorda che domenica 20 novembre saranno effettuate le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto in loc. Ciconia del Comune di Orvieto. Sul sito della Prefettura di Terni sarà possibile seguire, in tempo reale, lo svolgimento delle operazioni di bonifica dell’ordigno. Si ricorda, inoltre, che per ogni necessità relativa all’evacuazione e/o il rientro presso le proprie abitazioni è possibile contattare il Numero Info 0763/306431 messo a disposizione dal Comune di Orvieto.

Bomba Day, treni ‘fermi’ sulla Firenze-Roma

A partire dalle 8.00 di domenica 20 novembre, su ordinanza della Prefettura di Terni, la circolazione dei treni sarà parzialmente sospesa sulla linea Firenze-Roma, Direttissima Alta Velocità e convenzionale, fra Bivio Orvieto Sud e Bivio Orvieto Nord, per consentire il disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel letto del fiume Paglia, in località Ciconia, nelle vicinanze della stazione di Orvieto.