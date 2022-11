Bomba a Orvieto: domenica autostrada chiusa dalle 7, stop ai treni dalle 8

Bomba trovata sul Paglia, le disposizioni del prefetto

Le decisioni sono contenute in un apposito provvedimento emesso dal prefetto di Terni, Giovanni Bruno. Che consentirà appunto di effettuare in sicurezza il disinnesco e brillamento della bomba d’aereo – risalente alla Seconda Guerra mondiale – del peso di 500 libbre.

All’ultimo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi lunedì, hanno preso parte il sindaco di Orvieto Roberta Tardani, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco, dell’Esercito Italiano con il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO), della Rete Ferroviaria Italiana, della Società Autostrade, dell’Anas, dell’Asl Umbria 2 e del Servizio emergenza 118. In particolare, al fine di attenuare i disagi subiti dalla viabilità nazionale, si è deciso che le operazioni di disinnesco, tramite assetti del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, avranno inizio alle ore 8, con conseguente, presumibile, termine alle ore 11.

Disinnesco bomba, autostrada chiusa dalle 7

Per consentire il deflusso dei mezzi in circolazione, prima dell’inizio di tali operazioni, – fanno sapere dalla Prefettura – sarà disposta, a partire dalle ore 7.00, la chiusura dell’autostrada A1, in entrambi i sensi di marcia, tra le uscite di Orte (direzione Nord) e Valdichiana (direzione Sud). La circolazione potrà essere completamente ripristinata al termine delle operazioni di disinnesco. Il percorso alternativo consigliato è il seguente:

per il traffico in direzione nord, si potrà uscire alla stazione di Orte, seguire le indicazioni per Terni ed immettersi sulla E 45 in direzione Perugia, quindi percorrere il raccordo autostradale “Perugia-Bettolle”, con rientro in autostrada alla stazione di Valdichiana;

per il traffico in direzione sud, si potrà uscire alla stazione di Valdichiana, seguire il raccordo “Perugia-Bettolle” in direzione Perugia, quindi percorrere la E45 direzione Terni, con rientro in autostrada alla stazione di Orte.

Resta comunque consentito solo l’ingresso ai caselli di Fabro, Chiusi e Valdichiana in direzione nord, mentre in direzione sud a quelli di Orvieto, Attigliano e Orte.Nella mattina del 20 novembre 2022, non è consigliato, in ogni caso, mettersi in viaggio sull’Autostrada del Sole – A1 verso il tratto interessato dalle chiusure. Ulteriori informazioni sulla circolazione stradale saranno fornite dagli ordinari canali dedicati.

Stop ai treni e divieto di sorvolo aereo

È altresì previsto, a partire dalle ore 8 e fino, presumibilmente, alle ore 11, il blocco della circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma – Firenze e su quella “lenta” Roma – Chiusi.

Nello spazio sovrastante le zone interessate dalle operazioni, inoltre, sarà interdetto il traffico aereo, a cura dell’ENAC.

L’evacuazione dei cittadini per il brillamento della bomba

L’operazione di evacuazione, effettuata a cura del Comune di Orvieto con l’assistenza dei volontari di protezione civile e sotto la vigilanza delle forze di polizia, che assicureranno l’interdizione dell’accesso alla zona, avrà inizio alle ore 6 e dovrà essere completata entro le ore 8. Al riguardo, si raccomanda la massima collaborazione della popolazione coinvolta per completare l’evacuazione entro i tempi stabiliti, in modo da consentire il rientro nelle abitazioni nei tempi più rapidi possibili.

Nella zona evacuata saranno potenziati gli ordinari servizi di controllo del territorio per scongiurare eventuali tentativi di “sciacallaggio” ai danni dei residenti che si dovranno allontanare. Le operazioni saranno coordinate dal Centro Coordinamento Soccorsi, costituito dai rappresentanti di tutti i Comandi, Enti e Uffici interessati e presieduto dal Prefetto, che si riunirà nei locali della Protezione civile di Orvieto, a Fontanelle di Bardano, dalle ore 6.

Le vie interessate dall’evacuazione

La Protezione Civile del Comune di Orvieto ha attivato il numero 0763 306431, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, al quale rivolgersi per avere informazioni, segnalare la necessità di assistenza per l’evacuazione o per indicare la propria presenza – entro giovedì 18 novembre – presso l’area di accoglienza della popolazione che sarà allestita nel piazzale esterno dello stadio “Luigi Muzi” in via della Svolta.

Centro Abitato di Orvieto Scalo:

Via Monte Bianco, Loc. Acquafredda, Via A. Costanzi fino Hotel Orvieto, Via Paglia, Via M. Cassino, Via M. Fumaiolo, Via M. Fiorino, Via M.Nibbio, P.zza Commercio, P.zza M. Rosa, Via M. Peglia, Via Lanari, Via A. Rufini, Via D. Rossi, Via F. Cialfi, Via R. Gugliotta, Via U. Stornelli, Via M. Subasio, Via M. Vettore, Caserma VV.F., C. Commerciale Porta d’Orvieto, EuroSpin, Superconti, Hotel Orvieto, Hotel Etruria, Hotel Umbria, Farmacia Frisoni.

Centro Abitato di Ciconia:

Via dei Gelsi, Via dei Rosmarini, Via dei Viburni, Via dei Corbezzoli, Via dei Peri, Via dei Ciliegi, Via dei Tigli (fino civ. 53), Largo Mimose, Via Agrifogli, Via Cornioli, Via Olmi, Via Platani, Via delle Querce, Via Ippocastani, Via dei Sambuchi, Via Cedri, Via Mandarini, Via Orchidee, Via Girasoli, Via dei Ginepri, Via degli Eucalipti, Via Cameli, Via Tulipani, Via dell’Edera, Via delle Acacie, Via Anemoni, Via Gladioli, Loc. Sette Martiri (parte), Farmacia (n. 2), Scuole (Materna-Secondaria-Liceo IISST), Palazzetto dello Sport, Zona Artigianale Via delle Acacie, Conad, Campo Sportivo De Martino.