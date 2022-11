Bomba di aereo trovata a Orvieto, domenica 20 novembre disposto brillamento in cava - Tuttoggi

Bomba ritrovata a Orvieto, dopo riunione in Prefettura disposte le operazioni per il brillamento. Area messa in sicurezza e perimetrata

Nel corso di lavori complementari di sistemazione idraulica del Fiume Paglia è stato rinvenuto presso l’alveo del fiume stesso, in Loc. Ciconia del Comune di Orvieto, un residuato bellico del tipo bomba d’aereo inesplosa di cm. 120 di lunghezza e cm. 35/40 di diametro. Nelle vicinanze della zona del rinvenimento sono presenti le infrastrutture dell’Autostrada A1, della linea ferroviaria dell’Alta Velocità Roma-Firenze, la linea ferroviaria “lenta” Roma-Firenze, nonché le Strade Statali 71 e 205 Amerina. L’area interessata è stata messa in sicurezza e delimitata; è costantemente vigilata ad opera delle Forze di Polizia territoriali.

Bomba rinvenuta, riunione in Prefettura

Nella giornata di ieri 8 novembre, si è svolta in Prefettura una riunione di coordinamento con la partecipazione degli Enti, Uffici e Comandi interessati per definire la pianificazione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, disinnesco e brillamento dell’ordigno. Nel corso dell’incontro è stata individuata come prima data utile per effettuare le operazioni di disinnesco la giornata di domenica 20 novembre prossimo a partire dalle ore 9, previa evacuazione di circa 2.200 residenti, compresi nel raggio di sgombero di 826 metri e fino alle ore 12, salvo imprevisti.