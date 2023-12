BNI Perugia-Rieti-Terni, un anno di emozioni e successi | Le nuove sfide del 2024 - Tuttoggi.info

Il 2024 si preannuncia a dir poco ricco di iniziative, con l'apertura di nuovi capitoli e il rafforzamento di collaborazioni imprenditoriali

Mentre ci prepariamo a salutare il 2023, voglio condividere con voi, da Membro e Ambassador di BNI e direttore di TuttOggi.info e del magazine TIME of BNI, il viaggio entusiasmante che abbiamo vissuto insieme nella Region BNI Perugia-Rieti-Terni. È stato un anno di crescita esponenziale, non solo in termini numerici, ma anche a livello personale e nella qualità delle relazioni che abbiamo costruito, così come nel valore che abbiamo portato al nostro territorio. Un aspetto che mi rende particolarmente orgogliosa dei risultati ottenuti.

Ma vediamo insieme che anno ricco è stato per la Region BNI Perugia-Rieti-Terni:

Nel 2023, la regione BNI Perugia-Rieti-Terni si è distinta per la sua crescita dinamica e il suo impegno di tutta la comunità. Con l’introduzione di tre nuovi capitoli: Thyrus a Terni, Vittoria a Perugia e Valtiberina a Città di Castello. La rete ha così raggiunto un totale di 10 capitoli attivi, segnando un incremento di oltre 100 membri in tutta l’Umbria. E ogni nuovo membri, ogni nuovo gruppo significa cerscita, nuove sinergie, opportunità di business o di supporto professionale. Un’espansione che sottolinea l’efficacia e l’attrattiva della rete BNI, che continua a crescere con l’apertura di nuovi capitoli previsti già nei primi mesi del 2024.

Un momento di grande emozione è stato per me, la Business Networking Week di Norcia. È stato uno dei primi eventi dell’anno a cui ho partecipato attivamente anche come organizzazione. La soddisfazione grande di lavorare in un territorio che chiede di essere rilanciato ha aggiunto significato allo scambio di esperienze e conoscenze, che si è svolto in una bellissima giornata in cui tutto il mondo celebra lo sviluppo di relazioni professionali, rafforzando in questo caso il senso di comunità.

In termini di impegno sociale, la solidarietà è stata una pietra miliare dell’anno. La Charity Dinner e l’Asta realizzata durante la Conferenza Nazionale BNI ad Assisi, oltre alle cene di beneficienza di fine anno, hanno dimostrato l’importante contributo della rete al benessere del territorio. Queste iniziative hanno rafforzato il legame tra la rete BNI e la comunità, mostrando un impegno etico e solidale. Inoltre, la BNI Foundation, attraverso Business Voices, ha continuato a sostenere progetti che avvicinano giovani studenti al mondo del lavoro e portano beneficio alle comunità locali, dimostrando la responsabilità sociale degli imprenditori BNI.

Ma il momento forse più divertente dell’anno per me è stata forse la già citata Conferenza Nazionale BNI ad Assisi. Centinaia di imprenditori sono arrivati ad Assisi da tutta Italia per stringersi la mano e fare affari, abbracciare vecchi amici e trovarne di nuovi. L’evento ha portato un significativo impulso economico e ha promosso la cultura e il turismo dell’Umbria, enfatizzando il ruolo di BNI come catalizzatore di sviluppo locale.

E poi il “viaggio di tutti i giorni” che la Region BNI ha organizzato attivamente settimana dopo settimana con eventi di promozione e apertura, collaborando con altre realtà di associazionismo professionale e imprenditoriale. Questi eventi hanno offerto numerosi momenti di networking, crescita e formazione, riunendo mensilmente le aziende BNI di tutto il territorio e dalle regioni limitrofe. Oltre, ma non ultimo la partecipazione in rappresentanza alla Global Convention (l’evento annuale di BNI) che quest’anno si è tenuta a Madrid.

Il 2023 è stato dunque un anno di crescita significativa per BNI Perugia-Rieti-Terni e per tutti i suoi membri, ma quali saranno le tappe per il prossimo anno?

A sentire gli Executive Director della BNI Perugia-Rieti-Terni, Davide Venturi e Federico Falini (nella foto di copertina), la parola chiave del 2024 sarà “concretezza”, simbolo di un approccio pragmatico e risultati tangibili nei suoi obiettivi di crescita e sviluppo.

Questa direzione si manifesterà su due assi principali: la digitalizzazione e l’internazionalizzazione. La digitalizzazione riguarderà l’adozione di nuove tecnologie per ottimizzare le connessioni e l’efficienza del networking, mentre l’internazionalizzazione vedrà la delegazione umbro-reatina creare un ponte tra il territorio e il mondo, partecipando attivamente alla Global Convention di Honolulu. Questo evento rappresenterà un’occasione unica per esplorare nuove opportunità di business a livello globale e per integrare le realtà locali in un contesto internazionale.

L’anno si preannuncia a dir poco ricco di iniziative, con l’apertura di nuovi capitoli e il rafforzamento delle collaborazioni con altre organizzazioni imprenditoriali. Questo non solo ampliarà il network, ma creerà anche sinergie che porteranno valore aggiunto ai membri e alle comunità locali. Parallelamente, continuerà l’impegno impegno nella formazione professionale, con un focus su competenze chiave per ogni imprenditore per migliorare le performance individuali e collettive, con un’attenzione particolare all’efficacia delle riunioni di networking e allo scambio di valore per le proprie aziende, per l’occupazione e per il territorio per la comunità, sottolineando ancora una volta il ruolo di BNI come attore proattivo e responsabile nel tessuto sociale ed economico.

In “concreto”, il 2024 per BNI Perugia-Rieti-Terni si prospetta come un anno di azione, innovazione e crescita sostenibile, durante il quale ogni persona che ne fa parte seminerà valore e raccoglierà successi. La porta è aperta a tutti? No! È aperta a quelle persone che guidano aziende, ai professionisti e ai loro studi, agli artigiani, ai commercianti che hanno una chiara volontà di crescita e che vogliono fare il vero salto di qualità, creando anche valore per il territorio.

Articolo già pubblicato sul Time of BNI di Dicembre 2023