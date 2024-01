BNI a Città di Castello entra nella Hall of Fame e il capitolo Valtiberina supera i 35 membri - Tuttoggi.info

Dal 2017, il numero dei gruppi è in continuo aumento, segno di una rete professionale che fiorisce e si rafforza anno dopo anno

Il capitolo BNI Valtiberina di Città di Castello si è distinto per aver conseguito un doppio riconoscimento: l’ingresso nella prestigiosa Hall of Fame e la vittoria del BNI Power Team Drive, un contest internazionale dedicato a tutti i capitoli del mondo.

Nato il 28 settembre 2023 con 24 membri, il capitolo si è evoluto grazie alla visione e alla dedizione di individui determinati, tra cui spicca la figura di Marco Fegadoli AD support della Region Perugia Rieti Terni, capitanata dagli Executive Director Davide Venturi e Federico Falini.

Fegadoli ha dimostrato eccezionale abilità nell’articolare una visione comune, creando un ambiente di collaborazione unico tra persone accomunate da uno spirito di squadra. La sua iniziativa ha trasformato l’idea di creare qualcosa insieme in una realtà tangibile, valorizzando ogni attività e promuovendo la coesione all’interno del gruppo. Un nuovo pezzo del puzzle per una visione di crescita ancora più stimolante.

Tra il 16 ottobre e il 3 dicembre, il capitolo ha dimostrato una crescita esemplare, incrementando il numero dei suoi membri di almeno 6 unità. Questa prestazione lo ha reso meritevole di un riconoscimento da parte della Region Perugia-Rieti-Terni, che consiste in un corso di formazione esclusivo sulla leadership, destinato a tutti i 35 membri. Il capitolo ha così raggiunto e superato il traguardo dei 35 membri, grazie all’impegno e alla collaborazione di persone eccezionalmente motivate e guidate da una visione comune di crescita e successo.

Le ragioni del successo

L’importanza del lavoro di squadra è stata sottolineata da Marco Fegadoli, il quale ha dichiarato: “Il successo di questo capitolo è il risultato della nostra capacità di lavorare insieme, di sostenerci reciprocamente. Stare spalla a spalla con persone che condividono la tua stessa visione è fondamentale per superare le sfide e raggiungere obiettivi straordinari.”

Oltre alla grande visione di obiettivo comune, il capitolo Valtiberina ha sfruttato con successo i social media per accrescere la propria visibilità e invitare nuovi imprenditori a partecipare al progetto. La strategia ha dimostrato di essere vincente, generando curiosità e incrementando le iscrizioni al capitolo. L’entusiasmo dell’AD Fegadoli nel far arrivare il messaggio ha contagiato il gruppo, che ha accolto con gioia nuovi membri, abbracciando il progetto con rinnovato vigore.

Le prossime tappe

Come ricorda una tra le frasi più celebri di Henry Ford*: “ Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”* e da quel, non troppo lontano 28 settembre 2023, il capitolo Valtiberina ne ha fatta di strada, ne ha raggiunti di traguardi che, ha coronato esattamente un anno dopo, con il primo di quella che sarà una lunga serie di successi: 35 membri accumunati da uno stesso spirito, stessi valori e stessa vision.

Guardando al futuro, il capitolo Valtiberina si pone obiettivi ambiziosi. Entro il 31 dicembre 2024, mira a raggiungere la cifra di 40 membri e a superare il milione di euro di successi. Questi obiettivi ambiziosi riflettono la determinazione del gruppo nel continuare a crescere e prosperare insieme.

Infine, ricordiamo le sagge parole di Helen Keller: “Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto”. L’importanza di perseguire obiettivi comuni, uniti come una squadra, è il motore che alimenta il successo duraturo del capitolo Valtiberina di BNI.

Sviluppo di BNI nella regione Perugia-Terni-Rieti

La Region Perugia-Terni-Rieti sta vivendo un periodo di notevole sviluppo nell’ambito di BNI, con una mappa in costante espansione che mostra chiaramente i capitoli attivi e quelli in via di apertura.

Dal 2017, il numero dei capitoli è in continuo aumento, segno di una rete professionale che fiorisce e si rafforza anno dopo anno. Le aree ancora non coperte, come Todi, Castiglione del Lago e Città della Pieve, o in Valnerina rappresentano opportunità future per la crescita di BNI, dimostrando il potenziale inesplorato e l’interesse per l’espansione nella regione.

Chi fosse interessato Chi fosse interessato a prendere contatti per approfondire il mondo BNI o per richiedere informazioni sulle aree ancora scoperte della regione, può richiedere un appuntamento all’Executive Director Davide Venturi tramite il sito BNI Perugia-Rieti-Terni

