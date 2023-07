Nuovo capitolo Vittoria, lancio di successo per il nono gruppo BNI in Umbria - Tuttoggi.info

Un gruppo di imprenditori e professionisti che si incontra settimanalmente sia in presenza che online. BNI è in regione dal 2017

Il giardino di Villa Pambuffetti a Montefalco è stato animato dal fervore della collaborazione il 30 giugno scorso, quando il capitolo Vittoria del Business Network International (BNI) umbro ha celebrato il suo lancio ufficiale. Rivestita dai colori della livrea BNI, la location ha accolto oltre 100 persone tra membri del nuovo gruppo, ospiti e visitatori che hanno condiviso la presentazione del nuovo gruppo di lavoro.

Guidato dall’assistant director Emanuela Bisogni e dagli executive director della Region, Federico Falini e Davide Venturi che ha introdotto agli ospiti il sistema di marketing referenziale BNI, il capitolo Vittoria ha poi presentato uno a uno tutti i suoi membri, rappresentando così l’ampia varietà di settori e professioni presenti in BNI. Sono così sfilati sul palco: Vittoria Stefania Brancucci, career business coach – Alessandra Florio, consulente assicurativa – Alessio Fiacco, avvocato – Monia Romanelli, artista e stilista – Andrea Capruzzi, produttore di macchinari tessili – Leonardo Crispolti, agente immobiliare – Elisabetta Verdura, psicologa – Marusca Bertelli, consulente – Stefania Grisanti, architetto progettista – Giada Bianchini, commercialista e revisore dei conti – Davide Casali, energy specialist – Cesare Capedri, ristoratore – Sara Terenzi, gestore di casa vacanze – Claudio Masciotti, associazione “AnFASS per loro” – Aleandro Fonterosciani, produttore di materiale e insegne pubblicitarie e Barbara Ciurnelli, con la sua agenzia per il lavoro e la formazione finanziata, che nel prossimo semestre sarà la presidente di quello che a oggi è il nono gruppo BNI in Umbria.

Il co-executive della Region Perugia-Rieti-Terni, Davide Venturi, ha sottolineato i tre principi fondamentali su cui si fonda il BNI: Struttura, Impegno e Formazione. Struttura che si esprime in un metodo consolidato da ormai 38 anni di applicazione in tutto il mondo, con le riunioni settimanali e significa tradizione e innovazione, il passaparola strutturato dei dei desideri e degli obiettivi di ciascun membro. L’impegno che si esprime attraverso la puntualità, la partecipazione attiva e la costruzione di relazioni di qualità. Infine, la Formazione: l’apprendimento permanente e la rete di relazioni che permettono alle aziende di crescere, di trovare soluzioni e migliorare anno dopo anno.

BNI, con oltre 11.000 membri solo in Italia e 360 mila referenze scambiate negli ultimi 12 mesi, ha mosso nello stesso periodo un’economia di 550 milioni di euro (10 miliardi a livello mondiale). Il network promuove una filosofia di un’economia sana e non competitiva: in ogni gruppo, infatti, è presente solo una professione per tipo, permettendo a ciascun membro di concentrarsi sul creare rete a favore di tutti. Questa filosofia che ha come motto “Cambiare il modo in si fa affari nel modo” ha portato alla formazione del capitolo Vittoria, il nono gruppo in Umbria; un capitolo che si incontra settimanalmente sia in presenza che online e che è presentato con grande l’energia, condivisione di valori e spirito di collaborazione in questa regione in cui BNI è in continua crescita sin dal 2017.

Durante l’evento, sono state raccolte testimonianze da diversi membri. Emanuela Bisogni è stata ringraziata per essere stata una guida vulcanica, che ha fatto conoscere una realtà di grande valore al territorio. Paolo Cariani, ambassador BNI, ha invece condiviso la sua esperienza in BNI, sottolineando come la serietà e la costanza creino connessioni e opportunità di business.

Davide Venturi ha infine concluso elencando i quattro vantaggi fondamentali dell’appartenenza a BNI: l’allargamento delle relazioni e del network, la costruzione di una squadra, la formazione continua e l’incremento del fatturato.

Dopo la presentazione ufficiale, i membri del capitolo Vittoria e i loro ospiti hanno avuto la possibilità di vivere in prima persona uno dei principi fondamentali di BNI: il networking. Tra strette di mano e scambio di biglietti da visita, il momento del ricco momento dell’aperitivo ha rappresentato in pieno lo spirito di cooperazione che fa di BNI un motore di successo per imprenditori e professionisti di ogni settore.

Foto gentilmente concesse dal Ph. Daniela Costi