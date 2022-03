Blind in volo per l’Honduras: inizia l’avventura a “L’Isola dei famosi”

Al via l'avventura del perugino nel reality

Aereo in partenza martedì 15 febbraio. Il perugino Franco Rujan, in arte Blind, è in partenza per l’Isola dei Famosi.

Come consuetudine, a suggellare l’avvio del Reality, condotto da Ilary Blasi, la copertina del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, con l’ufficializzazione di tutte le presenza.

Le coppie

A sfidare Blind Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi; Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory); I Cugini di Campagna; Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen); Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen); Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente).

I singoli

Blind figura nei concorrenti ‘singoli’. Insieme a lui Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino e Marco Melandri.

Il programma

Il programma prenderà il via il prossimo 21 marzo e andrà in onda lunedì e giovedì. L’inviato in Honduras tornerà a essere Alvin, mentre gli opinionisti in studio saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.