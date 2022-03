Anche il rapper perugino Blind all’Isola dei famosi

Il cantante di Ponte San Giovanni dopo X Factor torna in tv nella trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi | Gli altri vip

Ci sarà anche il rapper perugino Franco Rujan, in arte Blind, nell’Isola dei famosi 2022. Il rapper viene infatti dato, secondo indiscrezioni, nel cast della trasmissione che prenderà il via il 20 marzo, in prema serata su Canale, condotta da Ilary Blasi.

Altra vetrina tv, anche se non canora, per Blind, dopo il successo di X Factor. E la delusione del Festival di San Marino, che vedeva Blind tra i favoriti insieme ad Achille Lauro (poi vincitore), ma al quale il rapper perugino non ha potuto partecipare per un’indisposizione.

Sull’Isola dei famosi, sempre secondo indiscrezioni, Blind troverà il modello brasiliano Roger Balduino e Jovana Djorkeciv, moglie del calciatore serbo Filip Djordjevic, Marco Meladri, Nikolas Vaporidis, Ilona Staller, Roberta Morise, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Antonio Zequila. E poi sei coppie di concorrenti: i Cugini di campagna, Guendalina ed Edoardo Tavassi, i Russo (Clemente e Laura Maddaloni), Jeremia Rodriguez e il papà Gustavo, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.

I due opinionisti saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino.