Bimba di tre anni scomparsa, ritrovato il corpo senza vita - Tuttoggi

Tragico ritrovamento della bambina di tre anni scomparsa oggi pomeriggio dalla sua casa in una frazione di Foligno. La piccola è stata purtroppo ritrovata senza vita.

L’allarme era scattato subito dopo l’ora di pranzo quando i familiari hanno perso la vista della bambina. Scomparsi anche i due cani con i quali giocava e che l’avrebbero seguita senza lasciarla mai.

Nel giro di pochi minuti hanno raggiunto la zona di Capodacqua di Foligno i vigili del fuoco, i carabinieri del Capitano Azzurri e gli agenti del Vice questore Antonini che, insieme ad alcuni volontari, hanno cominciato le ricerche battendo la zona palmo a palmo intorno all’abitazione. Utilizzati anche i cani molecolari.

A fare la terribile scoperta sono stati i carabinieri dell’elicottero che si era alzato in volo per aiutare le ricerche dall’alto: il pilota ha notato il corpicino della bimba galleggiare nella piscina di un agriturismo che è in fase di ristrutturazione e che dista poche decine di metri dall’abitazione.

Ai bordi della vasca c’erano immobili i due cani, due golden retriwer, che, seppur non sono riusciti a salvare la loro padroncina, non l’hanno voluta lasciare.

La notizia della morte della piccola sta facendo il giro della piccola comunità dove i genitori sono conosciuti e stimati.

Sul posto anche il medico legale Sergio Scalise Pantuso. A coordinare le indagini il pm Elisa Iacone.

Ha collaborato Sara Cipriani – Articolo aggiornato alle 18:48