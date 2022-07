Bianchini Infissi, dipendenti dal sindaco "Da mesi in attesa di stipendi e liquidazione" - Tuttoggi

L'azienda attualmente non è in fase produttiva, gli oltre 40 lavoratori hanno ormai trovato tutti una ricollocazione lavorativa ma vantano ancora pendenze di alcune mensilità e liquidazioni nei confronti della proprietà

Resta sempre difficile la situazione dei lavoratori della Bianchini Infissi di Promano (Città di Castello) – azienda leader nel settore dei serramenti in Pvc e alluminio dal 1974 – che già lo scorso ottobre avevano proclamato lo stato di agitazione con sciopero e blocco della produzione a causa degli stipendi arretrati.

Una situazione che, ieri (5 luglio), è stata portata all’attenzione del sindaco Luca Secondi direttamente da una nutrita delegazione di dipendenti, ricevuta in Municipio. La Bianchini Infissi, tuttora non è in fase produttiva e, nel corso dell’incontro con il primo cittadino i lavoratori hanno manifestato le loro forti preoccupazioni, vantando pendenze di alcune mensilità e liquidazioni nei confronti della proprietà.