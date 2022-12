Bevagna,  in scena il Festival del gioco e del giocattolo

Questi, come detto, sono solo alcuni dei tanti appuntamenti della prima edizione della kermesse bevanate, con il progetto che sarà seguito dall’assessore Lorenzo Biagetti, in collaborazione con l’assessore Marco Gasparrini e il consigliere comunale Andrea Stortini. Kermesse così commentata dal primo cittadino del borgo delle Gaite: “Un’ottima iniziativa rivolta ai bambini – ha detto Falsacappa – che saranno accompagnati dai genitori, i quali, a loro volta, potranno visitare i negozi di qualità del centro storico con le loro proposte fatte di prodotti agricoli di eccellenza oltre a produzioni di laboratori artigianali”.

Le proiezioni per bambini e adulti

Un Festival che per certi versi guarda pure al prossimo Natale. In vista del quale, dal 22 al 24 dicembre, a Bevagna sarà dedicato spazio anche alle proiezioni di cartoni animati per bambini e adulti. Gli appuntamenti, in questo caso, sono quelli de “La magia del Natale” all’Auditorium Santa Maria Laurentia.

PROGRAMMA

Giovedì 8 dicembre

Il Mercatino del gioco e del giocattolo, Chiostro di San Domenico ore 16.30 – 19.30

Conferenza – Importanza del gioco nell’età evolutiva, dottor Paolo Raneri Psicologo e psicoterapeuta, Santa Maria Laurentia ore 16.00 – 17.30

La casa di Babbo Natale e laboratorio a cura di Laboratorio di Pimpinello, Chiostro di San Domenico ore 16.30 – 19.30

Storie In Valigia, a cura di Sabina Antonelli, Biblioteca comunale palazzo Lepri ore 17.30 -19.00

Venerdì 9 dicembre

Mercatino del gioco e del giocattolo, Chiostro di San Domenico ore 10.00 – 19.00

Нарру Band, a cura della Banda Città di Bevagna, per le vie del paese ore 15.00 – 19.00

Giochi Itineranti…Dal Legno Al Gioco, a cura di Ludobus Iogiocoovunque, Chiostro di San Domenico ore 10.30 – 19.30

Conferenza – Gioco dunque sono, l’importanza del gioco nel contrasto alle povertà educative con l’insegnante Sabina Antonelli e l’educatrice socio-pedagogica Beatrice Scoccia, Santa Maria Laurentia ore 10.30 -11.30

Presentazione libro Tallulah storia di una piccola onda ovvero quando il bene vince su tutto, a cura di Sabina Antonelli (parte del ricavato della vendita andrà Ad Emergency), Biblioteca comunale palazzo Lepri ore 17.30 -19.00

Conferenza – Il gioco come patologia: la ludopatia, dottor Paolo Raneri, psicologo e psicoterapeuta, Santa Maria Laurentia ore 16.30 -18.00

Spettacolo teatrale Pinocchio a cura di Agape Teatro, teatro Francesco Torti ore 21.00 – 23.00

Sabato 10 dicembre

Mercatino del gioco e del giocattolo al Chiostro di San Domenico ore 10.00 – 19.00

La Parata delle favole a cura di Agape Teatro, Chiostro di San Domenico ore 10.30 – 12.30

Conferenza – Mettersi in gioco, emozioni e creatività nel nostro vivere quotidiano con Francesco Marino, docente di intelligenza emotiva per la gestione delle risorse umane presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma, Santa Maria Laurentia ore 10.30 -12.00

La carrozza di Babbo Natale a cura della Pro Loco di Bevagna, per le vie del paese ore 15.00 – 19.00

Villaggio di Babbo Natale – L’officina dei giochi: diventa anche tu un elfo e aiuta Babbo Natale! Laboratorio di giochi cooperativi e laboratorio di costruzione di due giochi di società, a cura della Parrocchia pi San Michele Arcangelo di Bevagna, Logge del Mercato coperto ore 16.00 – 18.30

Spettacolo teatrale Pinocchio a cura di Agape Teatro, Teatro Francesco Torti ore 17.00 – 19.00

La vera storia di Babbo Natale, Spettacolo di marionette e laboratorio a seguire a cura di Tieffeu, Santa Maria Laurentia ore 16.00 – 18.30

Seminario interattivo di coding: Codyroby, algoritmi e pensiero computazionale a cura di Lorenz Cuno Klopfenstein, assegnista di ricerca presso L’Università degli Studi di Urbino, Biblioteca comunale di palazzo Lepri ore 16.00 – 17.00

Il cielo nelle mani teatro Francesco, Laboratorio di narrazione ed espressione artistica a cura di Sabina Antonelli, Santa Maria Laurentia ore 17.30 -19.00

Sessioni di giochi da tavola e giochi di ruolo a cura de La Compagnia delle Dodici Gemme, Biblioteca comunale di palazzo Lepri ore 10.00 – 19.00

Spettacolo teatrale Pinocchio a cura di Agape Teatro, Teatro Francesco Torti ore 21.00 – 23.00

Domenica 11 dicembre

Mercatino del gioco e del giocattolo, Chiostro di San Domenico ore 10.00 – 19.00

Bimbincammino…Emozioni Di Natale! Gli antichi mestieri e giocattoli medioevali al servizio di…Babbo Natale, un cammino per il borgo per bambini 5-12 anni e genitori, a cura di Loretta Bonamente e Federico Famiani (evento su prenotazione – 10€ a Bambino e gratuito per i genitori. Info e prenotazioni al 3389235119), per le vie del paese ore 09.45 – 12.30

Installazione Codymaze Labirinto tattile digitale a cura di Lorenz Cuno Klopfenstein, chiostro di San Domenico ore 10.00 – 19.00

Sessioni di giochi da tavola e giochi di ruolo a cura de La Compagnia delle Dodici Gemme, Biblioteca comunale di palazzo Lepri ore 10.00 – 19.00

Conferenza – Dal rimando alla storia interattiva: La nascita del librogioco, a cura Di Lorenz Cuno Klopfenstein, editore di giochi di ruolo, Santa Maria Laurentia ore 10.30 – 12.00

Villaggio di Babbo Natale – L’officina dei giochi: diventa anche tu un elfo e aiuta Babbo Natale! Laboratorio di costruzione della tombola del Natale a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Bevagna, Logge del Mercato coperto ore 16.00 – 18.30

Conferenza – Dadi, pedine e narrazione: Storia del gioco da tavolo e di ruolo, a cura Di Lorenz Cuno Klopfenstein, Santa Maria Laurentia ore 17.00 – 18.30

Spettacolo teatrale Pinocchio a cura di Agape Teatro, Teatro Francesco Torti ore 21.00 – 23.00

22 – 23 – 24 dicembre

La Magia Del Natale con proiezioni di cartoni animati per bambini e adulti, Santa Maria Laurentia ore 17.30