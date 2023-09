Bettona, il Comune e le aziende agricole fanno squadra per Sapori e saperi di eccellenza - Tuttoggi.info

Si chiama “Bettona: Sapori & Saperi di Eccellenza” il progetto finanziato con 100 mila euro dalla Regione Umbria, nell’ambito dell’intervento 16.4.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In questi giorni, al fine di avviare il programma progettuale è stata costituita un’Associazione Temporanea di Scopo tra Comune di Bettona e una decina di aziende agricole per la realizzazione, nel corso di un anno, di un ampio programma annuale di eventi, manifestazioni ed iniziative di varia tipologia, da coordinare ed organizzare in modo integrato e nell’ambito di un approccio di cooperazione tra aziende agricole ed Ente Locale, al fine di garantire una coerente politica di promozione dei prodotti locali e da filiera corta e individuare una strategia promozionale condivisa orientata a far crescere la consapevolezza dei consumatori e ad ampliare i potenziali canali di scambio tra produttori e gli stessi consumatori.

A rappresentare e a coordinare tale strategia di cooperazione è il Comune di Bettona, capofila del partenariato pubblico-privato proponente. Il progetto rappresenta un viaggio unico e suggestivo tra le molteplici eccellenze agroalimentari ed eno ed olio gastronomiche che caratterizzano questo territorio, in cui sono valorizzati e promossi i prodotti di qualità forniti dalle aziende partner da inserire a pieno titolo all’interno del marchio #bettonaproduceeccellenze già condiviso con la comunità in sede di insediamento dell’Amministrazione Comunae e che sarà opportunamente lanciato all’interno del progetto.



L’ex Convento di S. Crispolto, nel centro storico della città, diventerà un luogo di incontro, divulgazione e promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio, investendo in progetti di riqualificazione, valorizzazione e di marketing territoriale con uno sguardo al futuro. Il sito, di proprietà del Comune, è dotato di tre ampie sale, destinate ad ospitare eventi di formazione e divulgazione, nonché di una piccola cucina per poter effettuare eventi di degustazione, show cooking e laboratori e ubicata in prossimità di un terrazzo panoramico con vista su gran parte della Valle Umbra.

Tutte le aziende agricole coinvolte godranno di un’ottima opportunità di promozione e di visibilità e saranno, inoltre attivamente coinvolte le strutture HO.RE.CA. del territorio che metteranno a disposizione i propri spazi e locali per la realizzazione di esposizioni e degustazioni di prodotti, aprendosi all’opportunità di offrire menù preparati utilizzando i prodotti di filiera corta.

Tra le iniziative da realizzare per Sapori e saperi di eccellenza una mostra-mercato a dicembre 2023 dei prodotti agroalimentari locali presso il Chiostro di S. Crispolto con la realizzazione di un ricco programma di iniziative collaterali di tipo enogastronomico-artistico-culturale e momenti di approfondimento divulgativo e scientifico, la partecipazione alla Fiera AgriUmbria ad arile 2024 con la realizzazione di uno spazio dedicato e opportunamente allestito dove fare comunicazione, informazione, divulgazione e degustazione dei prodotti di filiera promossi dal partenariato e del marchio #bettonaproduceeccellenze, due percorsi di educazione alimentare con il comprensivo Torgiano-Bettona e tre giorni di workshop “Ti racconto Bettona: natura, territorio e biodiversità” in scena a Villa Boccaglione a giugno del 2024, sul tema della salvaguardia del paesaggio rurale ed il ruolo che l’agricoltura svolge in questo ambito.