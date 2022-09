Beer&Bio, a Città di Castello il 1° Festival dedicato a cibo biologico e birra artigianale - Tuttoggi

L’incontro tra il Bio e la Birra nasce dalla collaborazione tra Umbria Biologica, rete di produttori biologici del territorio e Luppolo Made in Italy, promotrice dell’evento e rete di imprese che ha sviluppato il più avanzato progetto di Filiera del luppolo italiano, che proprio in Umbria e in Altotevere ha trovato il suo cuore organizzativo e produttivo.

Gli appassionati di birra artigianale troveranno una novità assoluta: il locale “Hop Fever – temporary brew pub”, nei locali del Boccondivino, dove per soli tre giorni sarà possibile degustare oltre 50 birre, prodotte dal 12 birrifici artigianali italiani. In più sarà possibile incontrare i Mastri Birrai e degustare il luppolo prodotto da Luppolo Made in Italy.

Stefano Fancelli, presidente di Luppolo Made in Italy, ha raccontato come “Beer&Bio sia un’idea con radici profonde, nata in collaborazione con Umbria Biologica: il festival ha avuto origine unendo le nostre passioni per il cibo sano, la sovranità alimentare, la piena sostenibilità economica, sociale e ambientale, l’agricoltura biologica e la buona birra artigianale al 100% made in Italy”.

Luca Stalteri, presidente di Umbria Biologica ha annunciato che “oltre ad assaggiare ottimo cibo biologico e strepitose birre artigianali, si potrà anche ascoltare buona musica e passare belle serate in compagnia. Potrete conoscere di persona i produttori biologici e la qualità del loro cibo, approfondire le sfide del futuro dell’agricoltura biologica e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, degustare il luppolo appena raccolto, chiedere ai Mastri Birrai i segreti del loro mestiere mentre degustate con loro la birra prodotta in alcuni dei migliori birrifici artigianali d’Italia”.