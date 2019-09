Bastia Umbra, si inaugura la mostra “Visioni artistiche per raccontare il Palio”

share

Si terrà domenica 15 settembre 2019, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo in piazza Umberto I a Bastia Umbra, l’inaugurazione della mostra d’arte collettiva “Visioni artistiche per raccontare il Palio”, organizzata dall’Ente Palio de San Michele.

La cerimonia d’apertura, sovrintesa dalla presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, che vedrà la partecipazione del sindaco Paola Lungarotti, dei vertici dei Rioni, delle autorità civili e religiose, sarà seguita dalla presentazione dei curatori della mostra Giuliano Belloni, Gianluca Falcinelli e Teresa Morettoni.

Una mostra d’arte che vede impegnati, con stili e tecniche differenti, ventisette affermati artisti, provenienti da varie località dell’Umbria, a raccontare il Palio nei suoi colori e passioni: Luca Bartolucci (Coma), Giuliano Belloni, Fabrizio Bertolini, Maria Cristina Bigerna, Maria Caldari, Lamberto Caponi, Teresa Chiaraluce, Simona Costa, Giorgio Croce, Angelo Dottori, Gianluca Falcinelli, Violetta Franchi, Matteo Fronduti (Coffee), Marco Giacchetti, Silvana Iafolla, Mauro Lepri, Elisa Lestini, Lucia Marchi, Marcello Masci, Lello Negozio, Gianluigi Panzolini, Flavio Rossi, Franco Susta, Armando Tordoni, Gianni Torti, Natalia Troni, Luciano

Vetturini (Nino).

Ospitare le opere di questi artisti all’interno del Palio, che è il cuore e il collante dell’identità culturale e sociale bastiola, significa non solo vedere rappresentata l’identità nell’identità e avere nel tempo una trasposizione plastica dell’amore e della passione per il Palio, riassunta nello spazio limitato di un’immagine, ma anche far conoscere e apprezzare il Palio de San Michele fuori dalle mura civiche grazie alla loro creatività.

All’interno dell’itinerario espositivo è prevista anche una sezione speciale in memoria di quattro artisti bastioli che con la loro creatività e dedizione hanno contribuito alla crescita del Palio: Lucio Castellini (Camacho), Antonello Coletti, Giuliano Monacchia e Fabio Rossi.

La mostra, che rimarrà visitabile fino al 29 settembre 2019, a ingresso libero, nella suggestiva cornice dell’Auditorium Sant’Angelo, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 19.00, cui si aggiungeranno tre aperture serali straordinarie: 19, 20 e 27 settembre, dalle ore 21.00 alle 23.00.

share

Stampa