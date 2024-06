Bastia Umbra, il parco acquatico è realtà | Inaugurazione con un anno di prezzi agevolati - Tuttoggi.info

Al via con l’inaugurazione del parco acquatico l’estate 2024 a Bastia Umbra: espletate tutte le formalità tecnico- amministrative, l’amministrazione comunale, insieme ad Azzurra Piscine, realizzatrice dell’opera, ha aperto ieri il nuovo parco in Via Höchberg, vicino la piscina coperta. L’iter si è concluso dopo un anno di lavori.

”È stata una giornata molto emozionante per me perché si è trattato della mia prima uscita ufficiale da Sindaco, e anche la prima volta che ho indossato la fascia tricolore, un ruolo che intendo onorare ogni giorno con determinazione e impegno nei confronti della mia Città”, le parole di Erigo Pecci. “Come Amministrazione siamo felici di aver preso parte a questa inaugurazione, alla quale abbiamo invitato anche la precedente Amministrazione che negli anni ne ha seguito i lavori, e di poter tagliare il nastro insieme a Mario Provvidenza (Presidente Fin Umbria) e Antonello Volpi (Presidente Azzurra Soc. Coop.) che ringrazio infinitamente per l’impegno messo in questo progetto”.

Il sindaco ricorda come “La campagna elettorale è finita da pochi giorni ed è di vitale importanza per la nostra città appianare tutte quelle divergenze dettate dal periodo, perché siamo tutti cittadini della stessa Città, e c’è bisogno che tutte le persone che si vogliono impegnare per il bene di Bastia si sentano coinvolte nell’azione amministrativa. Ringrazio tutta la grande squadra di Azzurra – conclude Pecci – per la realizzazione dell’impianto, in convenzione con il Comune di Bastia Umbra, una struttura che verrà vissuta dalle famiglie, dai bambini e da tutte le cittadine e i cittadini che vogliono trascorrere parte della loro Estate nella nostra città, grazie anche a strutture ricettive come il ristorante e il bar che animeranno la vita e le attività all’interno del parco acquatico”.

Si parte con un prezzo d’ingresso agevolato che durerà un anno. Il parco acquatico, che si estende per un’area verde di circa 12.000mq, è attrezzato con diversi scivoli, piscine per adulti, laguna e aree giochi per bambini, 200 ombrelloni, e altre attrazioni, tra cui il ristorante interno. Per i più piccoli una Laguna di circa 200mq (con altezza dell’acqua da 0 a 40cm) interamente circondata da un ruscello con acqua alta 15cm per i più piccoli (0-3 anni). La laguna offrirà numerosi giochi d’acqua fra cui spiccano l’albero burlone, il mega girasole, gli scivoli per bambini e i soffioni con getti d’acqua. L’area nei pressi della Laguna è attrezzata con vari giochi e il castello multifunzionale “Play Tower”. L’ingresso all’impianto è gratuito per i bambini da 0 a 2 anni e ridotto da 3 a 13 anni e per gli over 60. Il costo del biglietto intero è di 8 euro dal Lunedì al Venerdì, e di 9 euro sabato, domenica e nei giorni festivi. I lavori erano cominciati nel 2023 e annunciati un anno prima: il costo è stato di quasi un milione e mezzo di euro, a totale carico del concessionario al netto delle spese per l’acquisizione delle aree pari ad 247.000 euro con mutuo a carico dall’ente comunale.