Basaglia. Padre della salute mentale e della riabilitazione psichiatrica - Tuttoggi.info

La data dell’11 marzo 2024 segna il centenario della nascita di Franco Basaglia, il Medico psichiatra che ha lasciato un’impronta indelebile nel campo della salute mentale in Italia e nel mondo.

Con la sua visione audace e rivoluzionaria, Basaglia ha riformulato il concetto stesso di assistenza psichiatrica, aprendo la strada a una trasformazione radicale che ha portato alla chiusura dei manicomi nel nostro paese.

Roberta Famulari, Presidente della Commissione di albo nazionale dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica (TeRP) della FNO TSRM e PSTRP, sottolinea l’importanza di ricordare Basaglia «non solo come medico psichiatra più influente del XX secolo, ma anche come colui che ha introdotto un moderno concetto di salute mentale, realizzando una rivoluzione, non solo scientifica ma soprattutto culturale in campo psichiatrico».

Continua Famulari «con le sue idee e i suoi studi ha portato all’adozione del modello biopsicosociale per comprendere e trattare i disturbi psichiatrici. Una delle sue maggiori eredità è stata la promozione della riabilitazione psichiatrica. Basaglia ha riconosciuto la necessità di non limitarsi alla cura dei sintomi, ma di investire nella ricostruzione delle vite degli assistiti, restituendo loro dignità e autonomia. Grazie a lui, la riabilitazione psichiatrica è diventata una disciplina riconosciuta e ha aperto la strada a figure professionali specifiche, come i TeRP».

Basaglia si è battuto per garantire i diritti e la cittadinanza alle persone con problemi di salute mentale, sfidando l’oppressione delle istituzioni totalitarie come i manicomi. La sua famosa citazione: “Le persone che sono in manicomio da cinque, dieci, quindici anni, non sono più ‘malate di malattia’, sono ‘malate di istituzione'”, evidenzia la sua ferma convinzione nel bisogno di trasformare radicalmente il sistema.

Per i Tecnici della riabilitazione psichiatrica, professionisti sanitari afferenti all’Ordine TSRM e PSTRP, Basaglia è più di un nome storico; è un mentore e un modello da seguire.

Tuttavia, l’eredità di Basaglia va ben oltre la comunità psichiatrica. È un richiamo per tutti i professionisti della salute e per l’intera società civile a riflettere sui diritti umani e sulla dignità delle persone con disturbi mentali.