Bar e ristoranti, raffica di furti in centri

Prese di mira tre attività di ristorazione, prelevati i registratori di cassa | Indagano i caraninieri e la polizia locale

Bar e ristorante, raffica di furti in centro. Questa notte furto con spaccata in un bar di via Maestà delle Volte. Colpo sul quale stanno indagando i carabinieri.

Nella notte tra lunedì e martedì, invece, erano stati commessi altri due furti in attività di ristorazione in via Ulisse Rocchi. Anche in questo caso, dopo essersi creato un varco, i malviventi sono entrati nei locali ed hanno preso il registratore i cassa di un esercizio con 800 euro, e l’incasso di mille nell’altra attività.

Il registratore di cassa è stato successivamente rinvenuto dai vigili urbani abbandonato lungo le scalette che da via Bartolo conducono a Porta Sole.

Gli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nonché quelle rilevate dai circuiti interni ed esterni di altri esercizi presenti in zona ed hanno già ricostruito i momenti più significativi del fatto criminoso.

Il sopralluogo condotto sul posto ha consentito di rinvenire un’asta di ferro – sottoposta a sequestro – dalle immagini visionate risulta utilizzata per forzare la chiusura di uno dei due locali in questione, il cui titolare ha già provveduto a formalizzare relativa denuncia presso gli Uffici del comando.