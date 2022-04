Bando “Large”, c’è la graduatoria. Previste 300 nuove assunzioni in Umbria

Sviluppumbria è stata coinvolta non solo nella gestione del bando, ma anche in innovative attività di animazione sia nell’ambito di iniziative congiunte realizzate con la Regione Umbria sia nell’ambito di iniziative proprie realizzate soprattutto on line.

I risultati di questa iniziativa – che ha visto la presentazione di 131 domande per un totale di investimenti pari ad oltre 75 milioni di euro ed una richiesta di contributi che ha superato i 17 milioni di euro – testimoniano lo straordinario interesse manifestato dalle imprese del territorio regionale verso la misura proposta. Molti gli investimenti presentati per l’industria 4.0 e la digital transformation, a conferma che le politiche e gli strumenti regionali a sostegno della transizione digitale hanno saputo indurre la reazione auspicata.

La valutazione delle domande è stata effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione appositamente istituito, di cui hanno fatto parte rappresentanti di Sviluppumbria, della Regione Umbria ed esperti in Industria 4.0.

Sono state ammesse 48 domande per un potenziale complessivo di nuovi assunti pari a 300 unità. La graduatoria è consultabile sul sito di Sviluppumbria alla sezione: https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-pubblico-large-2021