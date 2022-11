Bambini della materna “Prato Fiorito” in visita alla scuola di polizia | Foto

Bambini della scuola d'infanzia in visita al vicino istituto per sovrintendenti e a "lezione" sulle regole dei pedoni

I bambini della scuola materna “Prato Fiorito” in visita alla vicina scuola di polizia. Giovedì mattina, infatti, i piccoli della scuola d’infanzia da qualche anno trasferita in via di Villa Redenta si sono recati all’istituto per sovrintendenti di Spoleto “Rolando Lanari”.

I bambini, accompagnati dalle insegnanti, sono stati accolti dalla direttrice, primo dirigente della Polizia di Stato Maria Teresa Panone, e dal personale dell’Istituto.