Antonio Baldaccini entra nel capitale di K-digitale: "Nuove sfide"

"Nuove sfide professionali. Con l'azienda un modello di trasformazione digitale"

Antonio Baldaccini, ex Amministratore Delegato di Umbragroup entra nel capitale sociale di K-Digitale (www.k-digitale.com ). Lo fa riacquistando da Umbragroup il 21,8% delle quote societarie della startup innovativa, con sede a Perugia, che eroga consulenze e costruisce piattaforme digitali per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione.

“Impegnato in una autentica eccellenza”

“In questo modo – afferma Baldaccini – intendo impegnarmi concretamente e in prima persona per supportare K-Digitale, autentica eccellenza del nostro territorio per la trasformazione digitale, ad acquisire la cultura manageriale necessaria a effettuare il salto dimensionale che la porterà a consolidare il proprio sviluppo e ad ampliare il proprio mercato”.

Rinnovata fiducia

“Siamo lieti che Baldaccini ci rinnovi concretamente la sua fiducia – afferma l’Amministratore Delegato di K-Digitale Massimiliano Sterpinetti – e siamo certi che ci aiuterà a volare più in alto, come ha fatto con Umbragroup durante il suo mandato”.

“Nuovi progetti e sfide”

“Quando ho lasciato Umbragroup – dichiara Baldaccini –, avevo annunciato che intendevo dedicarmi ad altri progetti e a nuove sfide professionali e personali: da oggi mi impegnerò a dare continuità e concretezza al disegno, già annunciato in precedenza, di sviluppare con K-Digitale un modello di trasformazione digitale insieme a imprenditori e Amministratori Delegati del mercato locale, nazionale e – perché no? – globale”.