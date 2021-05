Avvistato orso bruno, “è a Cascia”. Ma è in Trentino. Segnalazioni a Gavelli e Leonessa

Virale il video che immortala un orso bruno che si aggira tra i boschi. La segnalazione: è a Cascia, ma in realtà è in Trentino

Un orso bruno sarebbe stato nuovamente avvistato in Valnerina. Sta diventando virale in queste ore sui social network il video di un orso bruno immortalato da un automobilista tra i boschi. Le immagini – secondo le informazioni che circolano, arrivate perfino all’attenzione dei carabinieri forestali – sarebbero state girate nel territorio comunale di Cascia. In realtà si apprende che il video in questione sarebbe stato girato in Trentino. Ma c’è chi segnala che comunque un orso bruno sia stato visto di recente in Valnerina, a Gavelli (Sant’Anatolia di Narco) però.

Addirittura la scorsa settimana un orso è stato immortalato a pochi passi dal confine con l’Umbria, a Leonessa (in provincia di Rieti).

Al di là del posto esatto dove si trovi l’orso, il video è comunque spettacolare, con l’animale che si aggira indisturbato vicino ad un corso d’acqua, tra l’erba.

In realtà già in passato un orso bruno è stato avvistato nei boschi della Valnerina. L’ultima volta nel 2013, nella zona tra Cascia e Norcia. D’altronde questo tipo di animale da sempre abita l’Appennino e si spinge fino ai monti Sibillini, dove sarebbe tornato a vivere a partire dal 2006. Sarebbe la prima volta, però, che sarebbe stato avvistato così da vicino.

L’animale è stato immortalato da una vettura parcheggiata, probabilmente in appostamento proprio per questo motivo, alla quale si è avvicinato senza mostrare alcuna curiosità. Al momento le autorità preposte non avrebbero informazioni sulla effettiva presenza dell’orso in Valnerina.

(modificato alle ore 12.15)