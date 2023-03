Avvio da record per Expo casa - Tuttoggi

Partenza con il pienone per il primo fine settimana di Expo Casa: numeri da record quelli registrati in occasione di sabato e domenica, quando in moltissimi hanno scelto Umbriafiere per trascorrere due giorni alla scoperta delle novità più all’avanguardia del pianeta casa

Weekend da record per Expo Casa: se sabato, giorno di apertura, erano già stati tanti i visitatori accorsi a visitare i padiglioni dell’Umbriafiere, nella giornata di domenica si è registrato un vero e proprio pienone, con tante presenze anche da fuori regione.

Si riparte oggi – lunedì 6 marzo – con un programma fitto di eventi: nell’Area eventi (Padiglione 8) alle 15.30 si terrà l’incontro sul tema: ‘Isolamento acustico e termico dell’involucro’. Su ‘Saint Gobain Gyproc: Il progetto del confort acustico’ la relazione dell’ingegnere Stefano Martinelli e dell’ingegnere Adriano Maci. Per ‘Colori Decora: Sistemi di isolamento Decoklima’ l’intervento del dott. Matteo Pettini, ricerca e sviluppo Colori Decora e di Antonio Del Moro, Perito Industriale.