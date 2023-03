A Expo Casa si accende l'albero di Natale in ceramica più grande del mondo - Tuttoggi

Ieri sono stati tantissimi i visitatori della prima giornata di Expo Casa: gli amanti del pianeta casa hanno trovato nuove idee ma soprattutto moltissime risposte in grado di soddisfare i nuovi paradigmi dell’abitare. Tra i padiglioni di Expo Casa soluzioni per una casa più smart, polifunzionale e flessibile, pensata per le tante esigenze di tutti i membri della famiglia, tra spazi comfort riservati al tempo libero, ma anche postazioni di lavoro e studio. Un evento da vivere intensamente per scoprire nuove proposte, idee e soluzioni: dall’arredamento ai materiali per la costruzione ecosostenibili, passando per domotica, sistemi di illuminazione e complementi d’arredo della tradizione artigiana, i visitatori potranno toccare con mano e acquistare direttamente in fiera i prodotti di loro gradimento.

Partecipare ad Expo Casa significa entrare in contatto con i protagonisti del pianeta casa, attraverso nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di innovazione, workshops di approfondimento e live shows: l’obiettivo degli organizzatori è quello di connettere visitatori, professionisti e aziende attraverso esperienze inedite ed appaganti. Domani, lunedì 6 marzo, alle 15.30 appuntamento sempre all’Area eventi (padiglione 8) sul tema: ‘Isolamento acustico e termico dell’involucro’. Su ‘Saint Gobain Gyproc: Il progetto del confort acustico’ la relazione dell’ingegnere Stefano Martinelli e dell’ingegnere Adriano Maci. Per ‘Colori Decora: Sistemi di isolamento Decoklima’ l’intervento del dott. Matteo Pettini, ricerca e sviluppo Colori Decora e di Antonio Del Moro, Perito Industriale.

La più grande fiera dedicata all’home living del Centro Italia fino a domenica 12 marzo è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00 con 200 espositori italiani, 24.000 mq di esposizione e 3 padiglioni dedicati a Edilizia, Arredamento e Complementi e Arredo Esterno. Ci sarà anche il prossimo weekend il servizio dedicato alle famiglie SPAZIO BIMBI, in collaborazione con l’Associazione il Filo Rosso. Gestito da un team di animatori consentirà ai genitori di visitare Expo Casa in tutta tranquillità. Il servizio è dedicato a bambini dai 4 ai 10 anni ed è previsto per un tempo di permanenza di 1 ora. Per usufruirne i visitatori possono recarsi al PADIGLIONE 9, CORSIA C. Il servizio è offerto nei giorni di sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.00. È possibile acquistare il biglietto presso le casse della fiera oppure online usufruendo di specifici sconti.Biglietto intero € 8; ridotto € 4 per ragazzi dai 14 ai 18 anni; ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 13 anni. Promozione online per chi acquisterà online il biglietto valido dal lunedì al venerdì al costo di €4 anziché €8.